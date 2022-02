सच्ची मोहब्बत के आगे हारी जानलेवा बीमारी, ये है दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी

फिल्म ‘अक्टूबर’ (Film October) का नायक एक साधारण और दिशाहीन युवा है. एक पार्टी में उसे अपने ही होटल में काम करने वाली एक लड़की मिलती है. दोनों में औपचारिक मुलाकात होती है. उसी पार्टी में अचानक लड़की के साथ हादसा हो जाता है. वह लड़की छत से गिर जाती है और मृत्युशैया पर पहुंच जाती है. नायक को बस इतना ही पता चलता है कि वह लड़की उसके बारे में बात कर रही थी. बस यही बात उसकी जिंदगी बदल देती है. जब तक लड़की बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझती है, वह उसकी उसकी देखभाल करता है. उसे यह भी नहीं पता कि वह उसे प्यार भी करती थी या नहीं. वह अब उससे कभी बात भी नहीं कर सकती. लड़के को यह भी नहीं पता होता है कि लड़की उसके बारे में क्या सोचती थी. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है. लड़का तो उसे प्यार करता है.

आनोंद और जारना की लव स्टोरी

खास बात यह है कि इस प्रेम कहानी में कहीं प्यार का इजहार नहीं है. कहीं कोई गुलाबों का बागीचा नहीं है. रोमांस नहीं है. लेकिन ऐसा अकाट्य प्यार है जो आप जिंदगी में एक बार करना जरूर चाहेंगे. कहते हैं ‘ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन’ (Truth Is Always Stranger Than Fiction) यानी हकीकत कहानी से ज्यादा हैरान करती है. ठीक इसी तरह की एक प्रेम कहानी है जो हकीकत में घटी लेकिन वह आपको हैरान करती है. यह कहानी शुरू हुई 2003 में. टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक आनोंद और जारना गज्जर की प्रेम कहानी कई लोगों को प्रेरित कर सकती है.

गंभीर बीमारी से पीड़ित थी जारना

2003 में आनोंद और जारना की मुलाकत हुई. दोनों एक ही कॉलेज में काम करते थे. आनोंद, जारना से पांच साल सीनियर था. जब दोनों में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो आनोंद को पता चला कि जारना को किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है. महज 10 साल की उम्र में ही वह इस बीमारी से पीड़ित हो गई थी. जिसकी वजह से उन्हें वक्त-वक्त पर डायलिसिस करवाना होता था. यही वजह थी की जारना और उसका रिश्ता बनना असंभव था. इस बात को सुनकर आनोंद बुरी तरह से टूट गया और एक वक्त ऐसा आया कि वह साधु बनने की सोचने लगा. लेकिन आनोंद ने जारना का साथ नहीं छोड़ा और उसे अपना साथी बनाने पर तुला रहा. आखिरकार जारना को हारना पड़ा और दोनों 2005 में परिणय सूत्र में बंधने का मन बना लिया.

प्यार का विरोध

लेकिन समाज में सब कुछ इतना आसान नहीं होता है. जब इनके परिवार को यह बात मालूम चली तो उन्होनें इंकार कर दिया. उनका कहना था कि वह आनोंद को परेशान होते नहीं देखना चाहते. लेकिन आनोंद अड़ा रहा. उसका मानना था कि अगर उसे जारना की बीमारी के बारे में शादी के बाद पता चलता तब क्या होता. क्या तब मैं उसे छोड़ देता. लेकिन परिवार वाले नहीं माने.

प्यार झुकता नहीं

आखिरकार, जोड़े ने 2007 में परिवार की इजाजत के बिना शादी कर ली. शादी के बाद के संघर्षों के साथ ही जारना की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ने लगी और उसे जल्दी-जल्दी डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी. किडनी प्रत्यारोपण के लिए उसका नंबर कतार में 75वां था. परिवार का कोई सदस्य उसे किडनी दान नहीं कर सकता था. जरना को उम्मीद तब बंधी जब एक दिमागी तौर पर मृत मरीज की किडनी को लेकर उनका नंबर कतार में ऊपर आ गया. दरअसल, मरीज की किडनी में स्टोन था, इसलिए कोई वह किडनी प्रत्यारोपित नहीं करना चाहता था. ऐसे में जारना ने प्रत्यारोपण के लिए हामी भर दी.

प्यार की हुई जीत

सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2021 में जारना को अचानक सिर में दर्द उठने लगा. जब एमआरआई हुआ तो पता चला कि उनसे दिमाग में किसी तरह का कोई धमनी विकार उत्पन्न हो गया है. इसकी वजह से दिमाग में खून के थक्के बनने लगते हैं. इससे उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता था. इस स्थिति के लिए उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से जारना के लिए स्थिति इसलिए भी जटिल थी क्योंकि उसकी किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था. ऐसे में अगर रक्तचाप कम हुआ तो उसकी मुसीबत कभी भी बढ़ सकती थी. लेकिन ऑपरेशन सफलता पूर्वक हुआ और आखिर आज यह जोड़ा अपनी शादी के 15 साल गुजार चुका है. जटिलताओं ने उनके जीवन का निखारा और प्यार को उभारा. जितनी मुश्किले आईं उतना इनका प्यार गहरा हुआ.