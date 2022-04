भारतीय सेना की कमान इंजीनियरिंग कॉर्प्स के अफसर मनोज पांडे को सौंपने के क्या हैं मायने, क्या होंगे असर?, जानिए 4-पहलू

4-Aspects...Impact and Meaning of the Lt-Gen Manoj Pandey Appointment as Army Chief : लेफ्टिनेंट जनरल पांडे खुद उस इंजीनियरिंग शाखा से आते हैं, जिसके तहत सीमा सड़क संगठन (BRO) भी आता है. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आधारभूत ढांचा खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी बीआरओ पर ही होती है. ऐसे में, पांडे नेतृत्त्व में यह काम भी ज्यादा बेहतर ढंग से संभव है.