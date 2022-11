Cancer and corona: लंग्स कैंसर और कोविड-19 के लक्षणों में क्यों होता है कंफ्यूजन, जानें दोनों के बीच अंतर

Covid-19 infection or the onset of Lung Cancer: कोरोना ने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया है. कोविड-19 के कारण कुछ बीमारियों की पहचान में भी दिक्कत हो गई है. लंग्स कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके कुछ लक्षण कोरोना से मिलते-जुलते हैं. ऐसे में यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि मरीज में कोरोना या कोविड-19 के लक्षण हैं या लंग्स कैंसर के. लंग्स कैंसर बहुत जानलेवा बीमारी है जिसमें अगर शुरुआती दौर में इलाज न किया जाए तो मौत निश्चित है. हालांकि कोरोना भी कम घातक नहीं. बेशक कोविड-19 की वैक्सीन सभी वयस्कों को लगा दी गई है लेकिन इस खतरनाक बीमारी का कहर अभी तक गया नहीं है. अभी तक कोरोना को हम जड़ से खत्म नहीं कर सके हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कोरोना फिर से वापस लौट आया है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि मरीज में दिखे लक्षण कोरोना के हैं या लंग्स कैंसर के.

मिंट की खबर के अनुसार ब्रिटेन में पर्सी हेल्थ की प्रमुख कैंसर मामलों की नर्स लिजा जेक्यूज ने कोरोना और कैंसर के लक्षणों के बीच अंतर की पहचान की है. जेक्यूज कहती हैं कि कुछ लक्षण लंग्स कैंसर और कोविड-19 में एक जैसे हैं. जैसे कि खांसी, सांस फूलना, थकान, बार-बार में छाती में इंफेक्शन महसूस होना. वहीं अगर कोविड की बात करें तो अब यह लगभग सबको पता है कि कोविड में तेज बुखार, गंध या स्वाद में परिवर्तन या कम महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, थका हुआ महसूस करना, शरीर मैं दर्द, सिरदर्द, गला खराब होना, बंद या बहती नाक, भूख में कमी, दस्त जैसे लक्षण प्रमुख है. वहीं लंग्स कैंसर में लक्षण एडवांस स्टेज में ही दिखते हैं.

लंग्स कैंसर के लक्षण Signs of lung cancer

लंग्स कैंसर में नई खांसी आती है जो जाती ही नहीं है. यहां तक कि कभी-कभी खांसते समय बलगम या थूक से खून भी निकल आता है. इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, आवाज में भारीपन, बिना वजह वजन में अचानक कमी, हड्डियों में दर्द और सिर दर्द की शिकायत लंग्स कैंसर के लक्षण (symptoms of lungs cancer) हैं.

कोविड और लंग्स कैंसर के लक्षणों में अंतर

दोनों में कई लक्षण एक जैसे हैं लेकिन कुछ लक्षणों से लंग्स कैंसर के जोखिम को पहचाना जा सकता है. अगर खांसते या छींकते समय खून या ब्लीडिंग हो तो यह लंग्स कैंसर हो सकता है. कोविड में ब्लीडिंग नहीं होती. वहीं अचानक वजन का कम हो जाना कैंसर के लक्षण होते हैं. अवाज में भारीपन और हड्डियों में दर्द भी कोविड -19 में नहीं होता. कोविड-19 के मरीजों में उनके इम्यूनिटी सिस्टम के आधार पर अलग-अलग तरह के लक्षण दिखते हैं. यानी सबमें एक तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं. जबकि लंग्स कैंसर में सभी तरह के मरीजों में एक जैसे लक्षण दिखते हैं.