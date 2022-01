महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत! सरकार की चेतावनी- 80 लाख मामले, 80 हजार मौतों का अनुमान

Maharashtra government warned over corona third wave in state: महाराष्ट्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी बात कही है. डॉ प्रदीप व्यास के अनुसार, इस लहर में कोविड-19 के 80 लाख मामले और 80 हजार लोगों की मौत की संभावना है. सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरू हो चुकी है. डॉ प्रदीप व्यास ने सरकार के सभी आला अफसर और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की.