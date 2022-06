पीएम मोदी की सिक्योरिटी ने आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र सीएम की कार से उतारा, जानें फिर क्या हुआ...

Maharashtra Minister Aditya Thackeray get off CM Uddhav car by SPG: महाराष्ट्र में मंगलवार को पीएम मोदी की आगवानी के लिए जा रहे मंत्री आदित्य ठाकरे को उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने उन्हें सीएम और उनके पिता उद्धव ठाकरे की कार से उतर जाने को कहा.











Follow us on