महाराष्ट्र की इस कोशिश से गांवों में डॉक्टरों के न जाने की समस्या से निजात मिल सकती है, आखिर क्या है ये

Solution for Unavailability of Doctors in Rural Areas: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने प्रस्ताव दिया है कि जो डॉक्टर गांवों में सेवाएं देंगे, उन्हें स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों (PG Courses) में 25% सीटों का आरक्षण मिलेगा. इस बाबत राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर रहा है. उसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू किया जाना है.











