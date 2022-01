मलयालम न्यूज चैनल MediaOne TV का प्रसारण बंद, सूचना-प्रसारण मंत्रालय का आदेश, केरल HC ने ऑर्डर पर लगाई रोक

Malayalam News Channel MediaOne TV Goes Off Air After I&B Ministry Order: मलयालम न्यूज चैनल MediaOne TV का प्रसारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के बाद बंद कर दिया गया. मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि चैनल के पास संचालन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति नहीं है इसलिए चैनल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. हालांकि News18 को मिली जानकारी के अनुसार, MediaOne TV को दोपहर 1.30 बजे ऑफ एयर किया गया था और शाम तक इसे पुनः बहाल कर दिया जाएगा. क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने आईबी मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी है और इस मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी.