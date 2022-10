Mallikarjun Kharge LIVE: मल्लिकार्जुन खड़गे आज संभालेंगे कांग्रेस की कमान, राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

Mallikarjun Kharge to Take Charge as Congress President: मल्लिकार्जुन खड़गे की आज आधिकारिक तौर पर ताजपोशी है. कर्नाटक के दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 80 वर्षीय खड़गे ने 17 अक्टूबर को हुए ऐतिहासिक चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी 66 वर्षीय थरूर को मात दी थी. पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था. 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है. खड़गे को 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.











Follow us on