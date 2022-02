65 साल के बुजुर्ग ने युवा को मारने की रची साजिश, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप

Older Man trying to murder youth on video game: तमिलनाडु (Tamilnadu) के तिरुपुर (Tirupur ) जिले से एक हैरान करने वाली खबर आई है. तिरुपुर पुलिस ने एक 65 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है. बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने एक युवक को मर्डर करने की कोशिश की थी. तिरुपुर पुलिस का कहना है कि आर रामसामी (R Ramsamy ) को एक युवा को मारने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि आर रामसामी मर्डर केस में 14 साल तक बंद रहा. तीन साल पहले ही जेल की सजा पूरा कर वह वापस लौटा है. अब उसने एक और संगीन अपराध कर दिया है.