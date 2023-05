इंफाल. नॉर्थ ईस्‍ट राज्‍य मण‍िपुर (Manipur Violence) इन द‍िनों जातीय ह‍िंसा की आग में जल रहा है. इस जातीय संघर्ष को एक माह होने का आ रहा है लेक‍िन फ‍िलहाल इसके थमने की उम्‍मीद नजर नहीं आ रही है. मणिपुर के मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के फैसले के ख‍िलाफ दूसरे बड़े समुदाय कुकी और अन्‍य की ओर से पूरा बवाल मचा हुआ है. इस फैसले के ख‍िलाफ खासकर पहाड़ी ज‍िलों में आद‍िवासी एकजुटता मार्च न‍िकालकर व‍िरोध शुरू हुआ था ज‍िसके बाद अब पूरा मण‍िपुर इसमें जल रहा है.

शांत‍ि बहाल कराने के ल‍िए केंद्रीय गृहमंत्री अम‍ित शाह (Home Minister Amit Shah) भी सोमवार से मण‍िपुर दौरे पर हैं. लेक‍िन इस ह‍िंसा व संघर्ष के बीच चीन (China) ने भारत (India) के ख‍िलाफ सोशल मीड‍िया (Social Media) पर भड़काऊ पोस्‍ट लिखना शुरू कर द‍िया है. वह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है.

सोशल मीड‍िया पर भड़काऊ पोस्‍ट डालकर चीन ने भारत के ख‍िलाफ साइबर साज‍िश को अंजाम देना शुरू कर द‍िया है. वह इस तरह की भड़काऊ पोस्‍ट डालकर मणिपुर ह‍िंसा में ‘आग में घी डालने’ का काम कर रहा है. इस तरह की उसकी नापाक हरकतों के चलते अब साफ हो गया है क‍ि इस हिंसा में चीन की एंट्री हो गई है.

चीनी साइबर साज‍िश का खुलासा एक्सक्लुसिव डॉक्यूमेंट से हुआ है. एक साजिश के तहत सैकड़ों की संख्या में मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी जा रही हैं. चीन के सोशल मीडिया Weibo पर लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. इनमें से कई ऐसे भी वीडियो हैं जिनका मणिपुर हिंसा से कोई लेना देना नहीं है. चीनी सोशल मीडिया अकाउंट पर भारतीय सुरक्षा बलों और सेना पर मानवाध‍िकार हनन के भी आरोप लगाए जा रहे हैं.

चीन के सोशल मीड‍िया अकाउंट Weibo पर एक यूजर की तरफ से लिखा गया है कि मणिपुर के लोग भारतीय मिलि‍ट्री पुलिस के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. चीन के कई यूजर्स #Manipur is not India और #China stands with Manipur जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ साजिश को हवा दे रहे हैं.

खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चीन से एक बड़ी साजिश के तहत मणिपुर को लेकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी जा रही हैं.

इस बीच देखा जाए तो मण‍िपुर में शांत‍ि बहाली लेकर अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्‍शन मोड में आ गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह मण‍िपुर दौरे पर हैं. ह‍िंसा कर रहे समुदायों के साथ वार्तालाप कर बीच का रास्‍ता न‍िकालने का प्रयास कि‍या जा रहा है.

गृह मंत्री शाह ने कल सोमवार को मण‍िपुर के मुख्‍यमंत्री एन बीरेन स‍िंह, राज्‍य के मंत्र‍ियों और सीन‍ियर अफसरों के साथ मौजूदा जमीनी हालातों को जानने के ल‍िए अहम मीट‍िंग भी की. बताया जाता है क‍ि केंद्रीय गृह मंत्री मंगलवार और बुधवार को इस मामले को शांत कराने को समाधान न‍िकालने के ल‍िए कई दौर की मीट‍िंग भी करेंगे. इस मीट‍िंग के बाद ही आगे की रणनीत‍ि तय की जाएगी.

बताते चलें क‍ि मणिपुर ह‍िंसा में अब तक 75 से ज्‍यादा लोगों की जान चुकी है और 300 से अध‍िक घायल हो चुके हैं. मण‍िपुर हाईकोर्ट के मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग को लेकर आए एक फैसले के बाद से 3 मई को पहाड़ी जिलों में व‍िरोध स्‍वर उठने लगे और अब इतने समय बाद भी मामला शांत‍ि की ओर बढ़ता नहीं द‍िख रहा है. वहीं आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने को लेकर भी तनाव बना हुआ था ज‍िसके चलते कई छोटे-छोटे आंदोलन भी हुए थे.