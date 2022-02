भारत में ओमिक्रॉन से मुकाबले वाला कोरोना टीका भी तैयार, जानिए किसने और कैसे बनाया है?

New Corona Vaccine for Omicron in India : एमआरएनए (mRNA) तकनीक पर आधारित टीके का भारत में विकास वर्तमान ही नहीं भविष्य के लिहाज से भी बेहद महत्त्वपूर्ण है. कोरोना (Corona) और उसके उसके ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट ही नहीं, मलेरिया, डेंगू जैसी कई मौजूदा बीमारियों के लिए असरकारक दवा, टीका बनाने के लिए भी यह तकनीक कारगर है. साथ ही भविष्य में सामने आने वाली कोरोना (Corona) जैसी अन्य बीमारियों के लिहाज से भी.