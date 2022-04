बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईएनस विक्रांत फंड में हेराफेरी का किया मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील (BJP leader Kirit Somaiya and His son Neil) के खिलाफ विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (Aircraft Carrier INS Vikrant) को बचाने के लिए एकत्र किए गए 57 करोड़ रुपये से अधिक के कथित हेराफेरी का मामला दर्ज किया है. गुरुवार को यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी. साथ ही इस अधिकारी ने यह भी बताया कि बुधवार की शाम को उपनगरीय मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने (Trombay Police Station in Suburban Mankhurd) में 53 वर्षीय एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए मैजेस्टिक क्लास के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (Majestic-Class Aircraft Carrier INS Vikrant) ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 1997 में इसे नैसेना बेरे से हटा दिया गया था. जनवरी 2014 में, जहाज को एक ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से बेचा गया था और उस वर्ष नवंबर में समाप्त कर दिया गया था.

आईएनस विक्रांत को बचाने के लिए चलाई थी मुहिम

शिकायतकर्ता ने कहा कि किरीट सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए धन जुटाने के लिए एक अभियान शुरू किया था और उन्होंने जहाज को बचाने के लिए किरीट सोमैया को चंदा दिया था और भाजपा नेता ने इसके लिए 57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की थी. हालांकि, उन्होंने राशि को महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में जमा करने के बजाय, धन का दुरुपयोग किया. स्थानीय शिवसेना नेताओं ने बुधवार को इस मुद्दे को उठाने के लिए शिकायतकर्ता के साथ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी.