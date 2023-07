Woman Swept Away In Sea Wave in Mumbai: मुंबई के बांद्रा में परिवार के समुद्र के किनारे घूमना एक परिवार के लिए काफी महंगा पड़ा. रविवार की शाम ज्योति सोनार नाम की महिला अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड के पास समुद्र की विशाल लहर में बह गई. उसके पति मुकेश और उनके तीन बच्चे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को असहाय होकर देखते रहे.

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रबाले के गौतम नगर में रहने वाले मुकेश ने घटना को याद करते हुए कहा, ‘मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. जब चौथी लहर ने हमें पीछे से मारा तो मेरा संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों फिसल गये. मैंने अपनी बीबी की साडी पकड़ी और पीछे से एक अन्य पास टूरिस्ट ने मेरी पैर पकड़ी, लेकिन उसे बचा नहीं सके. मुकेश ने बताया कि उनका परिवार अक्सर हर दो हफ्ते में एक बार पिकनिक पर जाता था. उन्होंने जताया कि, ‘वह दुर्भाग्यपूर्ण रविवार, हमने पहले जुहू चौपाटी जाने की योजना बनाई थी. हमें, उच्च ज्वार के कारण, उन्हें समुद्र तट में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था. तो हमने बांद्रा जाने की प्लान किया जहां हम बांद्रा किला के पास पहुंचे.

हम बांद्रा किले के पास पहुंच कर फोटो खिंचवाए. परिवार तस्वीरें लेने के लिए समुद्र के करीब गया. मुकेश ने बताया, ‘ज्योति मेरे पीछे-पीछे समुद्र में चली गई और हम अपने कपड़ों पर पानी के छींटों के अहसास का आनंद लेने लगे. बच्चे भी हमारी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुद्र अशांत होने के कारण हमने उन्हें रोक दिया. हम एक चट्टान पर बैठ गए और हमारे बच्चे, जो दूर से हमें देख रहे थे, हमारे लिए तस्वीरें खींचने लगे.’ तभी यह दर्दनाक घटना घटी.

आगे मुकेश ने बताया, ‘मेरी पकड़ मजबूत थी, वह अपनी साड़ी से फिसल गई और मेरी आंखों के सामने समुद्र में खींच ली गई. मेरे बच्चे वहीं थे. वे मदद के लिए चिल्लाए लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका. मुझे नहीं पता कि वे इस सदमे से कैसे उबरेंगे.’ आसपास खड़े लोगों ने यह हादसा देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया. मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया और दुखद रूप से रविवार देर रात ज्योति का शव बरामद किया गया.