What age can a girl marry in Islam? क्या महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक असंवैधानिक है?

Muslim Girl Can Marry At the Age Of 15, Personal laws: महिलाओं के लिए विवाह की उम्र (What age can a girl marry in Islam?) बढ़ाने और इसे लेकर सभी धर्मों में आयु सीमा को लेकर सामंजस्य स्थापित करने के लिए लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और फिर उसे संसदीय समिति के पास भेजा गया. इसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के दोनों पहलुओं ने महिलाओं की स्वायत्ता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.