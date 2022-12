PM Modi Mother Heeraben: 'छत से कभी पानी यहां से टकपता था, कभी वहां से...' PM मोदी ने बताई थी मां हीरा बा के संघर्ष की कहानी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा (Heera Ba Passes Away) का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. आज सुबह पीएम मोदी (PM Modi) ने इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी. हीरा बा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल (UN Mehta Institute of Cardiology and Research Centre) में अंतिम सांस ली. पीएम मोदी और उनकी मां का प्रेम जगजाहिर है. हीरा बा के 100वें जन्मदिन पर उन्होंने एक ब्लॉग भी लिखा था. उन्होंने अपने इस ब्लॉग में अपनी मां के संघर्ष के बारे में बताया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपने ब्लॉग में हीरा बा (Hira Ba) के संघर्ष को बताते हुए लिखा था ‘बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टकपता था, कभी वहां से. पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थीं. छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था.’ उन्होंने आगे लिखा था कि ‘उन पलों में भी मैंने मां को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा.’

इस बारिश के पानी के उपयोग को लेकर पीएम मोदी ने आगे लिखा था कि ‘आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को मां घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थीं. जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है.’ हीरा बा को घर सजाने का भी काफी शौक था. पीएम मोदी ने इसे लेकर भी लिखा था. उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि ‘मां को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था. घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वह दिन भर लगी रहती थीं. वह घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थीं.’

हीरा बा (Hira Ba) के संघर्षों को बयां करते हुए पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा था ‘आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है. मां तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थीं. धुआं निकल नहीं पाता था इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं. हर कुछ हफ्तों में मां उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थीं.’