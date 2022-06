अमेरिका-ब्रिटेन में मिला नया कोविड वेरिएंट, क्या भारत को डरना चाहिए? जानें एक्सपर्ट की राय

New particular covid-19 cases in India: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है. ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन में पाए जाने वाले नए सब वेरिएंट की देश में भी खोज की जा रही है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के निदेशक डॉ सुरजीत सिंह ने बताया कि , हम उस खास वेरिएंट की पहचान कर रहे हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में विशेष तरह के केस में पाए गए हैं.











Follow us on