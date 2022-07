देवघर रोपवे हादसा के बाद एक्शन में एनडीआरएफ, पूरे देश में केबल कार का ऑडिट शुरू किया

NDRF started audit of cable car across the country:देवघर रोपवे हादसे के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने देश भर में रोपवे और केबल कारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी ऑडिट करने का फैसला किया है. इस केंद्रीय बल ने अपने दल को विशिष्ट रोपवे बचाव कौशल में प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया है. इसके अलावा पुली और कारबिनर जैसे उपकरणों की खरीद का भी फैसला किया गया है जिसका इस्तेमाल बचावकर्ता हवा में लटकी कार में फंसे लोगों को निकालने में करेंगे.











