Coronavirus New Variant Omicron: विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप (Coronavirus New Variant) चिंता का विषय है, लेकिन टीके अब भी सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं क्योंकि ये ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron) के खिलाफ भी प्रभावी हो सकते हैं. पिछले सप्ताह, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सामने आए बी.1.1.529 (ओमिक्रॉन ) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चिंता बढ़ाने वाले स्वरूपों की श्रेणी में रखा है. सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया ने कहा कि ‘ओमिक्रॉन ’ में लगभग 50 उत्परिवर्तन हैं और इनमें से 32 उत्परिवर्तन स्पाइक प्रोटीन में हैं, जिसका उपयोग वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए करता है.