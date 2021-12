New Year 2022: मिनी लॉकडाउन के बीच दिल्ली में यहां और ऐसे करें न्यू इयर पार्टी, जानिए डिटेल

नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) चिंता बढ़ा रहा है. इसके मामलों लगातार तेजी देखने को मिल रही है. वहीं कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19 in India) के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है. शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में करीब 17 हजार नए मामले दर्ज किए गए हैं. इस बीच कल से नया साल (New Year 2022) लगने वाला है. आज यानी 31 दिसंबर (New Year Party) की शाम से ही लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है. दिल्‍ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नए साल का जश्‍न आम बात है. लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्‍ली (Delhi New Year Party) में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

येलो अलर्ट के कारण दिल्‍ली (Delhi Corona Cases) में कोरोना को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. इनके तहत जिम, सिनेमा हॉल, स्‍वीमिंग पूल समेत कुछ और प्रतिष्‍ठानों को बंद कर दिया गया है. दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू भी लागू है. वहीं 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्‍टेशन से यात्रियों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. बस और मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. ऐसे में दिल्‍ली में मिनी लॉकडाउन के कारण लोगों के मन में न्‍यू ईयर का जश्‍न मनाने को लेकर कई तरह के सवाल हैं. जैसे, क्‍या रेस्‍तरां और बार खुले रहेंगे? क्‍या वे वहां जाकर जश्‍न मना सकते हैं? आइये इन्‍हीं सवालों के जवाब जानते हैं…