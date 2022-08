'नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ टैलेंट' : लड़के की कलाबाजी देख हो जाएंगे हैरान, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली. उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर मजेदार, अनोखा और आकर्षक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हैं जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. इस बार भी, उन्होंने “प्रतिभा की अगली पीढ़ी” (The Next Generation of Talent) को दिखाते हुए एक वीडियो साझा करके सोशल मीडिया यूजर्स की दिलचस्पी को आकर्षित किया है.

एक छोटे वीडियो छोटी क्लिप में एक युवा लड़के को सड़क के बीच में कलाबाजी करते हुए दिखाया गया है. आनंद महिंद्रा ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘हमें इस प्रतिभा को फास्ट ट्रैक पर लाने की जरूरत है.’ उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो को उनके एक दोस्त ने शेयर किया था, जिन्होंने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के पास एक गांव में लड़के को यह करतब करते देखा था.

उद्योगपति ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘और राष्ट्रमंडल खेल 2022 (कॉमनवेल्थ गेम्स) में भारत के लिए बड़ी तादाद में गोल्ड आने के बाद अगली पीढ़ी की प्रतिभा आकार ले रही है. बिना किसी मदद के.’ 9 अगस्त को करीब 4 घंटे पहले ही शेयर किये गए इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 3100 से अधिक बार रीट्वीट और 25 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, 17 सेकेंड के इस वीडियो को अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है.

इस बीच, कुछ यूजर्स ने छोटे लड़के को “भविष्य का विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन” कहा, तो एक अन्य ने लिखा, “किसी को इस लड़के को प्रशिक्षित होने और भारतीय ओलंपिक टीम का हिस्सा बनने में मदद करने की जरूरत है. वह पहले ही गुर सीख चुका है.” वीडियो को देखने के बाद लड़के की कलाबाजी ने सभी को हैरान कर दिया है. एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, “वाह सर! महिंद्रा परिवार ने भारत में विकासशील उद्योगों में बहुत योगदान दिया है! खेलों के विकास में एक उद्यम का समय?” एक और ने कहा, “इंडिया रॉक्स ..”