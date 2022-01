कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में अगले दो हफ्ते होंगे निर्णायकः एक्सपर्ट

Corona virus news updates: कोरोना (Corona virus update) की तीसरी लहर (Third wave) के मद्देनजर भारत (India) के लिए अगला दो सप्ताह बेहद निर्णायक (Crucial) होने वाला है. एक्सपर्ट ने भारत में जनवरी के आंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना के पीक पर होने की आशंका जताई है. इस लिहाज से अगला दो सप्ताह बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. देश में ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन (Soumya Swaminathan) ने कहा है कि ओमिक्रॉन (Omicron) को आम सर्दी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए. यह बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है. (Health systems can get overwhelmed)