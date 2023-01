केरल: PFI के लिए कर रहा था काम, खुद को बताता था पत्रकार, NIA ने किया गिरफ्तार

नई दिल्‍ली. केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (PFI) से जुडे़ कनेक्शन मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मोहम्मद सादिक (Mohammed Sadik) नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पत्रकार बनकर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लिए काम करता था. दरअसल पिछले काफ़ी समय से केन्द्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पीएफआई से संबंधित हर इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई है.

इसी तफ्तीश के दौरान जांच एजेंसी के तफ्तिशकर्ताओं को ये इनपुट्स मिला कि मोहम्मद सादिक नाम के एक शख़्स की भूमिका बेहद संदिग्ध लग रही है जो अपने आप को पत्रकार बताता है. वो पीएफआई से जुड़े लोगों और उससे संबंधित इनपुट्स को खंगालते रहता है. लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी पिछले काफ़ी समय से उसके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है.

PFI के किए काम करने वाले कथित आरोपी पत्रकार के खिलाफ NIA की छापेमारीकेंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने 17 जनवरी को केरल के कोल्लम जिला ( Kollam district, Kerala) अंतर्गत मोहम्मद सादिक के आवास सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले तमाम सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया. एनआईए के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे सबूत और दस्तावेज सहित इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं. इसे देखकर साफ तौर पर ये पता चलता है की आरोपी मोहम्मद सादिक एक साजिश के तहत पत्रकर बनकर पीएफआई संस्था के लिए काम कर रहा था.

आतंकी संगठन में यूथ की भर्ती के किए करता था ये ब्रेनवॉशएनआईए की तफ्तीश के दौरान ये इनपुट्स मिले हैं कि आरोपी मोहम्मद सादिक कई युवाओं को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा (Lashkar-e-Taiba (LeT), आतंकी संगठन ISIS (Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)/Daesh) सहित अल कायदा (Al-Qaida) से जुड़ने के लिए ब्रेनवॉश का काम करता था. भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को धत्ता बताकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हुए इस्लामिक कानून हो इसके लिए जिहादी सोच को फैलाने में पिछले काफ़ी समय से जुटा हुआ था. आरोपी इसके साथ ही केरल में अलग – अलग धर्म के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पिछले काफी समय से प्रयास कर रहा था. पीएफआई से संबंधित इस मामले को पिछले साल 19 फरवरी को एनआईए के कोच्चि ब्रांच द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu registered by the NIA) लिया गया था. फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है. इस मामले में आगे की पड़ताल के बाद जांच एजेंसी जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है.