नई दिल्‍ली . प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ( US Secretary of State Antony Blinken) से बुधवार को मिलने के बाद ट्वीट किया. उन्‍होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर अच्‍छा लगा. मैं भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) की प्रतिबद्धता का स्‍वागत करता हूं. यह प्रतिबद्धता हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दो दिन के दौरे पर भारत आए हैं, वे इस दौरे में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. उन्‍होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की. भारतीय विदेश मंत्री के साथ हुई अपनी बैठक के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की गहरी रुचि है. उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में, भारत ने अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वह आगे भी इसे जारी रखेगा. ब्लिंकन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से गठबंधन बलों की वापसी के बाद अफगान लोगों के लाभ को बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

भारत को बताया विश्व की रक्षा के लिए ताकतअमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को लेकर कहा कि हमारे मूल्य अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करते हैं. ब्लिंकन ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की तरह भारत का लोकतंत्र भी अपने स्वतंत्र विचार वाले नागरिकों द्वारा संचालित है. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम इसकी सराहना करते हैं. उन्होंने कहा कि हम भारतीय लोकतंत्र को एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत और विश्व की रक्षा के लिए एक ताकत के रूप में देखते हैं.

एंटनी ब्लिंकन ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि हमारे अपने से शुरू होकर हर एक लोकतंत्र प्रगति पर है. उन्होंने कहा कि जब हमने इन मुद्दों पर चर्चा की, तो मैं इसे विनम्रता के शुरुआती बिंदु से शुरू करता हूं. उन्होंने कहा कि हमने उन चुनौतियों को देखा है जिनका हमारे अपने लोकतंत्र ने सामना किया और आज भी कर रहा है. सभी लोकतंत्रों के लिए इसके एक ही मायने हैं.