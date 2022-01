नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने में मददगार? इस स्टडी में एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

Did night curfew, weekend lockdown help in containing Omicron: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. लेकिन क्या इन प्रतिबंधों के कारण संक्रमण के मामलों पर ब्रेक लगा है. बेंगलुरु में हुई एक स्टडी में यह सामने आया है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण कमी आई है.