ड्राइविंग करते समय फोन बार बात करना अब अपराध नहीं लेकिन ये हैं शर्त, जानिए क्या कहा नितिन गडकरी ने

Gadkari on talking phone while driving: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि देश में गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना (talking on phone while driving) अब अपराध नहीं होगा. इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं जिसमें ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी चलाते समय आप फोन को कान में लेकर बात करें. अगर आप कई अन्य तरह के नियमों का पालन करते हैं तभी आप फोन पर बात कर सकते हैं. गडकरी ने लोकसभा में दिए एक बयान में कहा कि कुछ कार में फोन पर बात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा.