Pakistan: अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ताधारी गठबंधन में आई बड़ी दरार, क्या बच पाएगी इमरान की सरकार? जानें सब

no confidence motion against Imran Khan in Pakistan: पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्तास से पहले सत्ताधारी गठबंधन पार्टियों में दरार स्पष्ट दिखने लगी है. इमरान खान सरकार के दो मंत्री आपस में टकरा गए हैं जिससे लगता है कि सरकार के अंदर ही गड़बड़ है. इन सबके बीच इमरान खान के प्रधानमंत्री बने रहने पर संशय के बादल मंडराने लगे है. इस मुद्दे को लेकर शनिवार को सरकार के दो मंत्री आंतरिक मंत्री शेख रासिद (Interior Minister Sheikh Rashid) और जल संसाधन मंत्री मुनीश इलाही (Minister for Water Resources Moonis Elahi) आपस में उलझ गए हैं.