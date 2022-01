विवाद पर सरकार का आदेश- स्टूडेंट्स और पुलिस कैडेट्स को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं

No Hijab in Kerala for Students Police Cadets : सरकार ने इस पर विचार करते हुए कहा, ‘अगर एसपीसी (SPC) के लिए यह मांग मान ली जाती है, तो दूसरे बलों से भी ऐसी ही मांगें उठने लगेंगी. यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र (Secular Character) के अनुरूप नहीं होगा. इसलिए किसी भी धार्मिक प्रतीक को धारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.’