भारतीयों छात्रों के लिए US सरकार का बड़ा फैसला, इस साल कई वीजा के लिए व्यक्तिगत इंटरव्यू से छूट

No In-person interview for US Visa: अमेरिकी सरकार ने इस साल भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए जरूरी इंटरव्यू से छूट प्रदान कर दी है. इससे हजारों छात्रों और पेशेवर को फायदा होगा. अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने भारतीय समुदाय के नेताओं को यह जानकारी दी. जिन आवेदकों को छूट मिली हैं, उनमें छात्र (एफ, एम और अकादमिक जे वीजा), कामगार (एच-1, एच-2, एच-3 और व्यक्तिगत एल वीजा), संस्कृति और असाधारण क्षमता के लोग (ओ, पी तथा क्यू वीजा) शामिल हैं.