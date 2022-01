Covid-19 Vaccination: प्रीकॉशन डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, जानें अब कैसे मिलेगी वैक्सीन

No need for registration for corona third dose: 10 जनवरी से प्राथमिकता वाले लोगों यानी हेल्थ वर्करों, फ्रंटलाइट वर्करों और किसी बीमारी के साथ रह रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को (healthcare workers, frontline workers and 60-plus population with comorbidities ) वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज (Precaution dose) लगाई जाएगी. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के सूत्रों ने कहा है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) कराने की जरूरत नहीं होगी. जो लोग प्रिकॉशन डोज (एहतियाती खुराक) के लिए योग्य हैं, वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 39 सप्ताह बाद या तो ऑनलाइन एप्वांइटमेंट बुक कर सकते हैं या सीधे वैक्सीन केंद्र पर आकर वैक्सीन लगवा सकते है.