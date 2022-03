कोरोना टीका नहीं तो न राशन मिलेगा, न पेट्रोल और न ही दारू, जानिए कहां निकला ये फरमान?

No Petrol, No Ration Without Covid Vaccine : जिला प्रशासन द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बावजूद लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं. इसलिए ऐसे कदम उठाने पड़े हैं. हमें किसी भी सूरत में शहर को लॉकडाउन से बाहर लाना है. इसके लिए 15 मार्च तक सभी को टीका (Corona Vaccine) लगाने का लक्ष्य रखा गया है.