चीन से मुकाबले वाली दो सैन्य कमानों को आज मिल सकते हैं नए मुखिया

New Chief in Northern and eastern Command : उत्तरी कमान सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सोमवार, 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं. जबकि पूर्वी सैन्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे उप-सेनाप्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. क्योंकि मौजूदा उप-सेनाप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भी सोमवार को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इस वजह से उत्तरी और पूर्वी सैन्य कमानों के प्रमुखों के पद खाली हो गए हैं,