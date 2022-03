जवान डीलक्स रम के बाद अब केरल लाएगा अलग ब्रांड की ब्रांडी, जानें क्या है तैयारी

Kerala will launch its own brandi : केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार छोटी उत्पादन इकाईयों को प्रोत्साहित करेगी. ताकि वे शराब और इसी तरह के अन्य पेय पदार्थों के अपने ब्रांड सामने ला सकें. साथ ही तिरुवल्ला और चित्तूर में बंद पड़ीं सरकारी शुगर-फैक्ट्रियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है. ताकि वहां भी फलों के रस, गूदा आदि का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के पेय-पदार्थ तैयार किए जा सकें. इससे राज्य का राजस्व और रोजगार की अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी.