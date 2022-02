चुनावी मौसम में सभी पार्टियां इन दिनों पेंशन-योजनाओं की बातें क्यों कर रही हैं, 5-प्वाइंट में जानिए

5-Points Explainer about Pension Schemes and Assembly Election : उत्तर प्रदेश चुनाव (UP Election) में समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अभी पिछले महीने ही अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो 2005 से पहले वाली ‘पुरानी पेंशन योजना’ (Old Pension Scheme) लागू करेंगे. वहीं, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषण-पत्र में वादा किया कि वह कोई बीच का रास्ता निकालेगी.