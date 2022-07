6 साल की बच्ची ने रैपर सहित निगली चॉकलेट, दम घुटने से हो गई मौत, पैरेंट्स के लिए बड़ा Alert

6 Year Old Girl Died Due to Chocolate in Udupi: पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, बच्ची जब अपने घर से निकलकर स्कूल बस में बैठ रही थी. तभी उसने चॉकलेट रैपर सहित चॉकलेट निगल, जो उसकी मौत की वजह बन गई. परिजनों ने बताया कि, बुधवार को सामन्वी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थी.











