भारत के बड़े शहरों में ओमिक्रॉन का कहर- क्या है अस्पतालों के हालात- 10 बातें जो जानना है जरूरी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई (Omicron/Corona in Mumbai Upadte) समेत देश के बड़े शहर में एक बार फिर से कोरोना (Corona Cases in India) ने मुंह उठाना शुरू कर दिया है. अब तक देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant Latest Update) पहुंच चुका है. भारत (Covid19 Omicron in India) में रोजाना मिलने वाले मामलों की संख्या 90,928 तक जा पहुंची है, जो पिछले 200 दिनों में सबसे ज्यादा है.