Omicron Cases In India Update Today: राजस्थान में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 मामले सामने आ चुके हैं. कर्नाटक (Omicron Cases In Bangalore) में इसके अब तक 2 मामले आए हैं. वहीं गुजरात में एक केस और महाराष्‍ट्र (Omicron Cases in Mumbai) में 10 मामले दर्ज किए गए हैं. दिल्‍ली (Omicron Cases In Delhi) में 5 दिसंबर को ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्‍यक्ति मिला है.