Omicron Corona Virus Alert Live Update: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने लिए अहम फैसले, रेस्तरां-होटल में सीमित होगी एंट्री

Omicron Alert In India Live Update भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के नए स्वरूप ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron In India) के 236 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 104 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए. ये मामले 16 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आए.