भारत में फरवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कोविड सुपर मॉडल पैनल ने चेताया, कहा- वैक्सीनेशन से संक्रमण का खतरा कम

Omicron driven third Corona wave likely to arrive early next year: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ गई है. नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने यह चेतावनी दी है. कमेटी के हेड विद्यासागर ने कहा कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर नए साल की शुरुआत में आने की संभावना है और इसका पीक फरवरी में होगा. हालांकि उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में यह तीसरी लहर कम घातक होगी. क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन के कारण बड़ी संख्या में लोगों के अंदर इम्युनिटी विकसित हो चुकी है