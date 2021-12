दुनिया में ओमिक्रॉन से हाहाकार, कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयार है भारत?

What is India's preparation to fight the third wave of Corona: ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है. कोरोना की दूसरी लहर के परिणामों से सबक लेकर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. अब तक यह वेरिएंट 12 देशों में मिल चुका है. हालांकि भारत में इस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका से लौटे लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर चिंता बढ़ गई है. इन लोगों के टेस्ट सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के भेज दिए गए हैं. एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने जोर देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर काफी सजग रहने की जरुरत है और इसके लिए विदेशी यात्रियों पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि देश में इस वेरिएंट के संक्रमण का खतरा पैदा न हो.