ओमिक्रॉन से विकसित एंटीबॉडी कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावशाली, ICMR की स्टडी में दावा

Omicron generated antibodies more effective against all variants: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने अध्ययन में यह खुलासा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद इससे विकसित होने वाली एंटीबॉडीज ना केवल इस वेरिएंट के खिलाफ बल्कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के विरुद्ध भी प्रभावी होगी. इनमें डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है, जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों में लाखों लोगों की जान ले ली थी.