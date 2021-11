Omicron पर भारत 'ALERT', केंद्र ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश, जानें नए वेरिएंट से जुड़ी खास बातें

Omicron, Omicron in India Update, Omicron Guidelines : कोविड के डेल्टा वेरिएंट (Delta Variants of Covid) के कोहराम को सबने देखा लेकिन अब विशेषज्ञों का ओमिक्रॉन (Omicron in India News) लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिनों में फैलता था ओमिक्रॉन (Omicron Cases) उतने लोगों को सिर्फ 15 में ही शिकार बनाता है. तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब भारत सरकार भी इस पर सख्त हो गई है. केंद्र ने अब विदेश से आने वाल यात्रियों के नियमों में भी बदलाव कर दिया है.