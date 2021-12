ओमिक्रॉन पर भारत सरकार अलर्ट, 5 साल बाद साथ आए अखिलेश-शिवपाल; 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार सतर्क है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की है. इस दौरान देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई. नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में एक हजार से ज्यादा महिलाओं ने सफलता हासिल की है. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. खबर है कि इस दौरान सुरक्षाबल दो आतंकियों को ढेर करने में सफल रहे. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. जानते हैं 10 बड़ी खबरें-

1- Omicron in India: ओमिक्रॉन का दिखने लगा असर, केस बढ़ने से अलर्ट पर केंद्र, गृह सचिव ने की समीक्षा

दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19 New Variant) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में कई राज्य ओमिक्रॉन (Omicron) की चपेट में आ चुके हैं. देश में अब तक 78 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित (Omicron in India) हो चुके हैं जिसमें ताजा मामला गुजरात (Omicron in Gujarat) के मेहसाणा से सामने आया है जहां एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है. इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ने कोविड-19 की स्थिति (Covid-19 situation) का जायजा लेने के लिए समीक्षा भी की है.

2- लड़कों का टूटा गुरूर, पहली बार 1002 महिलाओं ने पास किया NDA एग्जाम, जानें क्यों हो रही तारीफ

एक हजार से अधिक महिलाओं ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा पास की है. यह पहली बार है जब महिला उम्मीदवार 14 नवंबर को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुईं थीं. इनके परिणाम बुधवार को घोषित किए गए. News18 को मिली जानकारी के अनुसार कुल 8000 सफल उम्‍मीदवारों में से एक हजार से अधिक महिलाओं ने एनडीए की परीक्षा पास की है. ये 1,002 महिला उम्मीदवार अब सेवा चयन बोर्ड और उनके चिकित्सा परीक्षणों के लिए उपस्थित होंगी, जिसके बाद उनमें से 19 को अगले साल के एनडीए पाठ्यक्रम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

3- J&K News : कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकियों का हुआ सफाया

जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) के कुलगाम (kulgam) जिले में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ (Encounter) हुई. सुरक्षा प्रवक्ता ने बताया सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ जिले के रेडवानी (Encounter in Redwani) इलाके में हुई. सुरक्षाबलो ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है. मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तयैबा (Lashkar-e-Taiba) संगठन के बताए जा रहे हैं. प्रवक्ता के बताया कि सुरक्षा बलों ने पहले इलाके की घेराबंदी की और फिर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया.

4- गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद लगी आग, 2 लोगों की मौत; 12 झुलसे

गुजरात के पंचमहल जनपद में स्थित एक केमिकल्स फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट (Gujarat chemical factory blast) के बाद आग लग गई. केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि दर्जनों के घायल होने की खबर है. हादसे की सूचना के बाद दमकल विभाग गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई है. आग को काबू करने की कोशिशें की जा रही है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा पंचमहाल जिले में फ्लोरा केमिकल्स फैक्ट्री में हुआ है.

5- UP Assembly Elections 2022: चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन पर बनी बात, अखिलेश यादव ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections 2022) में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी साथ मैदान में उतरेंगी. समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने गुरुवार को यह ऐलान किया. अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव ने ट्वीट के लिए जरिए इस गठबंधन पर मुहर लगाई. बता दें समाजवादी पार्टी में पड़ी फूट के बाद शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था.

6- सौरव गांगुली टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खेल से निराश, बताया- पिछले 4-5 साल का सबसे खराब प्रदर्शन

भारतीय टीम यूएई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप-2021 (T20 World Cup) के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी. इससे क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा और काफी निराश भी हुए. पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी इस पर बात की है. उन्होंने इस आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के खेल पर निराशा जाहिर की और साथ इसे पिछले 4-5 साल का सबसे खराब प्रदर्शन बताया.

7- रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में रणवीर सिंह की ’83’ को मिली स्टैंडिंग ओवेशन, देखें VIDEO

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ’83’ (Film 83) का बुधवार (15 दिसंबर) को जेद्दा में आयोजित हुए रेड सी फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर किया गया है, जहां फिल्म को दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिली है. एक ट्विटर यूजर ने फिल्म द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त करते हुए एक वीडियो साझा किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Deepika Padokone) स्टारर फिल्म ’83’ के निर्देशक कबीर खान ने अपनी पत्नी मिनी माथुर के साथ हाल ही में चल रहे जेद्दा फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड अपीयरेंस दी.

8- Medplus Health IPO: मेडप्लस के आईपीओ को अंतिम दिन मिला 52.59 गुना सब्सक्रिप्शन, जानिए डिटेल

भारत की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ (Medplus Health Services IPO) पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 13 दिसंबर 2021 को खुला. वहीं, मेडप्लस के आईपीओ को इश्यू के अंतिम दिन बुधवार को 52.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के 1,398.3 करोड़ रुपये के आईपीओ में 1,25,75,154 शेयरों की पेशकश पर 66,13,67,268 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए आरक्षित शेयरों पर 111.89 गुना अभिदान मिला. रिटेल कैटेगरी में 5.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. वहीं नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 85.33 गुना सब्सक्रिप्शन मिला.

9- अब लॉक iPhone को भी कर सकेंगे फॉर्मेट, Apple का नया सिक्योरिटी फीचर

आईफोन निर्माता एप्पल (Apple) ने नया सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है. एप्पल के नए फीचर को सिक्योरिटी लॉकआउट मोड नाम दिया गया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने आईफोन या आईपैड को लॉक में भी बिना लैपटॉप से जोड़े फॉर्मेट या रिसेट कर सकते हैं. नए फीचर की जानकारी सबसे पहले 9to5Mac ने दी है. अभी तक लॉक आईफोन या आईपैड को रिसेट या फॉर्मेट करने के लिए कंप्यूटर या मैक के साथ जोड़ना पड़ता है.

10- Apple: कोरोना के चलते फिलहाल नहीं खुलेंगे एपल के ऑफिस, कर्मचारियों को मिलेगा 75 हज़ार रुपये का बोनस

एपल (Apple Inc) के ऑफिस फिलहाल नहीं खुलेंगे. यानी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे (WFH). कंपनी ने ये फैसला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19) के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया है. कंपनी ने इससे पहले कहा था कि कर्मचारी 1 फरवरी 2022 से ऑफिस आ सकेंगे. ये दूसरा मौका है जब कंपनी ने ऑफिस खोलने की तारीखों को टाला है. फिलहाल ये नहीं कहा गया है कि कब से दोबारा ऑफिस को खोला जाएगा. इस बीच कंपनी ने घर से काम कर रहे सभी कर्मचारियों को एक हज़ार डॉलर यानी करीब 75 हज़ार बोनस देने का भी ऐलान किया है.

