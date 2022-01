ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं, वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का उपाय, क्या वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए?

Omicron not the last variant of Coronavirus: दुनियाभर में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम हथियार है लेकिन अब भी लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर संदेह और घबराहट है. जिसके कारण कोरोना टीकाकरण में परेशानी आ रही है. वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायरस के म्यूटेशन को रोकने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है वरना भविष्य में नए वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए कोविड-19 टीकाकरण को कानूनी रूप से अनिवार्य करने की जरुरत है.