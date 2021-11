Omicron: कोरोना का नया वेरिएंट बेहद घातक, वैज्ञानिकों ने कहा- वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन करेगी काम

Omicron New Corona Variant fear around the World: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अति संक्रामक बताया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस का यह वेरिएंट तेजी से फैलता है, कई बीमारियों का कारण बन सकता है और वैक्सीन या इलाज के प्रभाव को कम कर सकता है. वहीं अन्य वैज्ञानिकों ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तुरंत ध्यान देने की जरुरत बतलाई है. हालांकि उन्होंने कहा कि इससे कितना खतरा होगा इस पर रिसर्च करना बाकी है. न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में वायरस एक्सपर्ट, थियोडोरा ने चिंता जताते हुए कहा कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों में विकसित हुई कुछ एंटीबॉडीज को भी नष्ट कर सकता है. हालांकि फिर भी उन्होंने बताया कि वैक्सीन की मदद से ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मदद मिलेगी.