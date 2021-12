Omicron variant of coronavirus in Karnataka: कर्नाटक (Karnataka) में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron variant) के दो मामलों के सामने आने पर राज्य सरकार (State government) ने नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी है. राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देशों में 15 जनवरी, 2021 तक स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और शादियों में अधिकतम 500 लोगों को अनुमति दी गई है. सीएम बोम्‍मई (CM Basavaraj Bommai) ने News18 इंडिया चौपाल में कहा था कि उनकी सरकार ओमिक्रॉन मामलों के मद्देनजर नए दिशानिर्देश जारी करेगी और वे चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं. ट्रैकिंग और परीक्षण के संबंध में राज्य सावधान और सतर्क है.