Omicron Outbreak: ओमिक्रॉन का असर, देश में कोविड के मामले 10 दिनों में 15 गुना बढ़े, जानें कहां कितने केस

नई दिल्ली: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) का असर दिखने लगा है. एक्सपर्ट ने पहले ही चिंता जताई थी कि ओमिक्रॉन (Omicron Cases in India) की वजह से जनवरी-फवरी में हालात गंभीर हो सकते हैं जो कि अब साफ नजर आने लगा है. ओमिक्रॉन (Covid New Variant Omicron Update) की वजह से देश में बुधवार को पूरे देश में करीब 91 हजार कोविड (Covid 19 Cases in India) के मामले सामने आए जो कि एक बड़ी चिंता की बात है.

एक्सपर्ट के अनुसार मार्च अप्रैल 2021 में आए कोरोना केसेस (Corona Cases) की तुलना में अभी 21 फीसदी तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, दो हफ्ते पहले 10 % से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या 2 थी जो बढ़कर 41 तक जा पहुंची है और अब एक्टिव मरीजों की तादात 2 लाख 85 हजार से ज़्यादा हो गयी है.

आंकड़ों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर- देश मे कोरोना के आंकड़ों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पैर बीते 16 दिनों में 18 गुना और 10 दिनों में रोजाना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है.27 दिसंबर को 6,358 मामले.

28 दिसंबर को 9,19529 दिसंबर को 13,15430 दिसंबर को 16,76431 दिसंबर को 22,775इस साल 1 जनवरी को 27,5532 जनवरी को 337503 जनवरी को 37,3794 जनवरी को 58,0975 जनवरी को देश में कोरोना के 90,928 मामले रिपोर्ट हुए हैं.

वहीं, 17 राज्यों के 41 ज़िले में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है जो दो हफ्ते पहले तक महज़ दो ज़िले थे. इसमें पश्चिम बंगाल और मिजोरम के 7-7 ज़िले, महाराष्ट्र के 6 ज़िले ,दिल्ली के 4 ज़िले शामिल हैं.

नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल के मुताबिक जब कोरोना का बहुत नंबर आयेगा तो hospitalisation भी थोड़े थोड़े होते बहुत हो जाएंगे.

विश्व मे कोरोना के नए केस की रफ्तार तेज लेकिन अस्पतालों में दाखिला कम- वैश्विक स्तर पर देखें तो जिस हिसाब से कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में दाखिला नहीं है.