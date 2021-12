Todays Top 10 News: पंजाब में BJP की चुनावी तैयारी, बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें...

नई दिल्ली. पंजाब (Punjab Assembly Election 2021) में शुक्रवार को कुछ और प्रमुख सिख चेहरे बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें पूर्व पुलिस महानिदेशक सरबदीप सिंह विर्क, पंजाब सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह जीरा, उद्योगपति हरचरण सिंह रनौता और शिअद के पूर्व नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ शामिल हैं. उधर देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच बेंगलुरु में अफ्रीकी देशों से आए 10 अंतरराष्ट्रीय यात्री लापता हैं. आइए एक नज़र डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर…

1. पंजाब चुनाव: सिखों और किसानों को मनाने के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति

मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) के भाजपा (BJP) में शामिल होने के बाद, पार्टी अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Elections) से पहले राज्य के प्रमुख सिख चेहरों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है.

2. ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी लापरवाही, अफ्रीकी देशों से आए 10 यात्री बेंगलुरु में ‘लापता’

भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. बेंगलुरु में अफ्रीकी देशों से आए 10 अंतरराष्ट्रीय यात्री लापता हैं. ये 10 लोग ऐसे समय पर लापता हैं जब कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो कोविड केस मिल चुके हैं. देश में पहली बार इस वेरिएंट के मामले कर्नाटक में ही मिले हैं.

3. चीन के खिलाफ कैसी है इंडियन नेवी की तैयारी, अफसर ने किया बड़ा खुलासा

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में नौसैना के प्रभारी अधिकारी (NOIC) कमांडर रितुराज साहू ने यहां शुक्रवार को कहा कि भारतीय नौसेना (Indian Navy) कहीं भी और कभी भी जरूरत पड़ने पर उचित और एकजुट कार्रवाई के लिए ‘पूरी तरह से तैयार’ है. कमांडर साहू ने कहा कि भारतीय नौसेना ने सतही पोतों, नौसेना उड्डयन और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों से जुड़े सभी आयामों में अपनी क्षमता कई गुनी बढ़ायी है.

4. कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ZyCoV-D टीकों की शेल्फ लाइफ को मंजूरी, जानें हेल्थ मिनिस्‍टर क्‍या बोले

कोवैक्सिन (Covaxin), कोविशील्ड (Covishield) और ZyCoV-D वैक्‍सीन की शेल्फ लाइफ (सुरक्षित रहने की अवधि) को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय औषधि मानक संगठन (सीडीएसओ) ने निर्माण की तारीख से कोविड​​​​-19 टीकों कोवैक्सिन के शेल्फ जीवन को 12 महीने, कोविशील्ड को नौ महीने और ज़ीसीओवी-डी को छह महीने करने को मंजूरी दे दी है.

5. ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया खौफ में, लेकिन WHO ने दी ये राहत भरी खबर

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने इस वक्त दुनियाभर में हड़कंप मचा रखा है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि अभी तक इस नए वैरिएंट से किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं सामने आई है. WHO ने कहा है कि वो वैरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन को लेकर और डेटा जुटा रहा है.

6. मौसम विभाग का ALERT, उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी अगले 2 दिन बारिश, बढ़ेंगी ठंड

देश के दक्षिण के राज्यों में हो रही बारिश (North India Weather Updates) के बाद अब उत्तर भारत के कई राज्यों के पहाड़ी और मैदानी हिस्सो में भी बारिश की आशंका है. भारतीय मौसम विभाग ने 4 और 5 दिसंबर को उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है. वहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तेज बारिश का अनुमान है. बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी.

7. कांग्रेस ‘डीप फ्रीजर’ में, UPA का अस्तित्व नहीं रह गया, विपक्षी ताकतें चाहती हैं ममता अगुवाई करें: TMC

तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने शुक्रवार को देश की सबसे पुरानी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि यह ‘डीप फ्रीजर’ में चली गई है क्योंकि विपक्षी ताकतें खालीपन को भरने के लिए अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर देख रही हैं.

8. क्या भारत में बढ़ रही है भुखमरी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर सरकार ने संसद में दी ये सफाई

रकार ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता है क्योंकि यह भूख के मापदंड का एक दोषपूर्ण उपाय है. राज्यसभा में खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (ने एक लिखित उत्तर में कहा कि आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा लाए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2021 में भारत की रैंकिंग 101वीं है.

9.IND vs NZ: मयंक अग्रवाल ने एजाज पटेल के झटकों से टीम को उबारा, भारत 200 रन के पार

मंयक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने टेस्ट करियर का चौथा शतक लगाकर टीम इंडिया (Team India) को शुरुआती झटकों से उबारा. दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर (India vs New zealand 2nd test) भारत ने 4 विकेट पर 221 रन बना लिए थे. खराब मौसम के कारण पहले सेशन का खेल नहीं हो सका था. मयंक अभी भी 120 रन बनाकर क्रीज पर हैं.

10. भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच दूसरा अनधिकृत टेस्ट मैच खराब रोशनी से ड्रॉ

खराब रोशनी के कारण भारत ए का दक्षिण अफ्रीका ए (India A vs South Africa A) के खिलाफ जीत हासिल करने का सपना पूरा नहीं हो पाया. दोनों टीम के बीच दूसरा अनधिकृत टेस्ट मैच शुक्रवार को आखिर में ड्रॉ समाप्त हुआ. भारत 234 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट पर 155 रन बनाकर बेहतर स्थिति में दिख रहा था लेकिन खराब रोशनी के कारण इसके बाद आगे खेल नहीं हो पाया. उस समय 20 ओवर से भी अधिक का खेल बचा था.

