कोरोना की तीसरी लहर में खुशखबरी, पहली बार संक्रमण के साप्ताहिक मामले कम हुए

Third Wave of Corona: भारत में 24 से 30 जनवरी के बीच एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के 17.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़ा इसके पिछले सप्ताह की तुलना में 19% कम है. इससे यह उम्मीद बंधी है कि कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अपने चरम (Peak) पर पहुंचने के बाद अब संभवत: ढलान पर आ चुकी है.