इजरायल में पढ़ने वाले, काम करने वाले भारतीयों के प्रवेश पर रोक नहीं, भारत में इजरायल के राजदूत ने दी जानकारी

Ambassador of Israel to India reaction on Travel Ban: भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा कि वे भारतीय जो इजरायल में रहकर काम और पढ़ाई कर रहे हैं वे इजरायल आ सकते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है. नाओर गिलोन ने कहा कि जब तक फ्लाइट्स उपलब्ध हैं भारतीय इजरायल छोड़ सकते हैं. कि मुझे लगता है कि अगले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस के इस नए म्यूटेशन को समझने में मदद मिलेगी. इसके बाद ही इन नीतियों में ढील दी जाएगी. इससे पहले इजरायल ने विदेश से आने वाले सभी लोगों के लिए सीमाएं बंद कर दी हैं.