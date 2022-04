क्या भारत में अब ‘ओमिक्रॉन-एक्सई’ आ चुका है? केंद्र ने कहा- थोड़ा ठहरिए

Omicron-XE Variant or not in Maharashtra : बृहन्मुंबई महानगर पालिका निगम (BMC) ने बुधवार को बताया था कि शहर में ओमिक्रॉन-एक्सई (Omicron-XE) का मामला सामने आया है. दक्षिण अफ्रीका से आई एक 50 वर्षीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लिए गए नमूनों में इसकी पुष्टि हुई है. यह डिजाइनर 10 फरवरी को भारत आईं थीं. उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे थे.